Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080319-0224: Blaues Mofa gestohlen

Nümbrecht (ots)

Unvorsichtigerweise hat ein junger Mann am Mittwochabend (6. März) sein Mofa unverschlossen abgestellt, weil er nur kurz etwas einkaufen wollte - als er 10 Minuten später wieder zurückkam, war sein Gefährt verschwunden. Gegen 20.45 Uhr hatte der Geschädigte sein blaues Mofa der Marke Sachs im Bereich der Einkaufswagenüberdachung eines Lebensmittelmarktes an der Otto-Kaufmann-Straße abgestellt. Wer Hinweise zum Verbleib des Mofas geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

