Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080319-0223: Trickdieb erbeutet Bargeld

Gummersbach (ots)

Einem Trickdieb zum Opfer gefallen ist am Mittwochmorgen (6. März) ein 71-Jähriger in einem Parkhaus am Gummersbacher Forum. Der Mann aus Gummersbach hatte gegen 10.20 Uhr seinen Wagen im Parkhaus abgestellt und wollte gerade Leergut aus dem Kofferraum holen, als ihn ein Unbekannter ansprach, weil er angeblich eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Dem Geschädigten war es zwar unangenehm, dass der Unbekannte ihm bei der Suche nach Kleingeld sehr nah kam - den Grund dafür erkannte er aber erst kurze Zeit später: Der Mann hatte ihm bei dem Wechselmanöver unbemerkt in die Geldbörse gegriffen und Geldscheine gestohlen. Seien Sie daher immer auf der Hut, wenn Ihnen Unbekannte in unüblicherweise "auf die Pelle rücken". Trickdieben reicht eine kurze Zeit der Ablenkung aus, um ihre Opfer unbemerkt zu bestehlen. Der Geschädigte konnte den Täter nur grob beschreiben. Er war etwa 185 cm groß, mittleren Alters und hatte kurze, dunkle und etwas krause Haare. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell