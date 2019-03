Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080319-0222: Einbrecher vermutlich gestört

Marienheide (ots)

Einen versuchten Wohnungseinbruch in Marienheide-Schemmen hat die Polizei am Donnerstag (7. März) aufgenommen; die Täter stiegen allerdings nicht in das Haus ein, weil sie vermutlich gestört wurden. In der Zeit zwischen 09.00 und 11.30 Uhr hatten die Einbrecher sich auf den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Schemmen begeben und dort ein Fenster aufgehebelt. Sie ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 0226181990 oder auch zu jeder Zeit unter der Notrufnummer 110.

