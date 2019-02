Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110219-219 Verkehrsunfall mit Personenschaden 80-jährige Fußgängerin von Pkw erfasst

Morsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Waldbröler Straße in Morsbach ist am frühen Sonntagabend (10.02.) eine 80-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Morsbacherin beabsichtigte um 17:45 Uhr kurz hinter dem Kreisverkehr Bahnhofstraße/Waldbröler Straße in Höhe der dortigen Querungshilfe die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Pkw einer 21-jährigen Frau aus Waldbröl erfasst, die von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Lichtenberg unterwegs war. Trotz einer Notbremsung konnte die junge Fahrzeugführerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 80-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

