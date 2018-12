POL-GM: 041218-1298: Ergänzungsmeldung zu Hausbrand in Morsbach

Morsbach (ots) - Wie berichtet, ist am gestrigen (3. Dezember) Tage ein Wohnhaus am Hardtweg in Morsbach vollkommen niedergebrannt. Von den Bewohnern, einer 52-jährigen Frau und einem 66-jährigen Mann, fehlte zunächst jede Spur. Am frühen Abend traf die Polizei in Hachenburg (Westerwaldkreis / Rheinland-Pfalz) den 66-Jährigen in verwirrtem Zustand an; er befindet sich seitdem in einer Fachklinik. Gegen 21.00 Uhr hat die Feuerwehr bei Nachlöscharbeiten im Gebäude den Leichnam einer Frau entdeckt. Ob es sich dabei um die 52-Jährige handelt, ist zurzeit noch nicht bekannt, da eine Identifizierung noch aussteht. Auch zur Todesursache sind noch keine Aussagen möglich - eine Obduktion ist angeordnet. Brandermittler der Polizei haben bereits am gestrigen Abend mit den Untersuchungen am Brandort begonnen. Die weiteren Untersuchungen werden sich vermutlich noch über mehrere Tage erstrecken.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell