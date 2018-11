POL-GM: 261118-1263: Unfallflucht auf Parkplatz in Dahlerau - Zeugen gesucht

Radevormwald (ots) - Auf einem Parkplatz in der Wupperstraße hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Wochenende einen roten Ford Focus beschädigt.

Der Unfall muss sich, nach bisherigem Kenntnisstand, zwischen 10:45 Uhr am Freitag und 14:45 Uhr am Samstag (24. November) ereignet haben. Zu dieser Zeit parkte der rote Ford auf dem Parkplatz in der Wupperstraße in Dahlerau. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken des unbekannten Fahrzeugführers entstanden ist. Der Fahrer hat sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem roten Ford entstand ein Schaden von 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Fahrer oder dem Fahrzeug, machen können, sich bei dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

