POL-GM: 181118-1233: Trickdiebe klauen Handtasche aus Auto

Gummersbach (ots) - Im Parkhaus Süd des Einkaufzentrums Forum haben zwei Trickdiebe am Samstagmorgen einer 85-Jährigen aus Engelskirchen die Handtasche geklaut. Die Frau war gegen 10.10 Uhr im Parkhaus in ihren silbernen Mercedes gestiegen, als ein unbekannter Mann an die Fahrertür herantrat und sie per Handzeichen zum Herablassen der Scheibe aufforderte. Plötzlich öffnete eine weiterer Mann die Beifahrertür, nahm die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche an sich und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen. Die Geschädigte konnte lediglich die Person beschreiben, die sie zum Zwecke des Diebstahls abgelenkt hatte. Dabei handelte es sich um einen gepflegten, 30 - 40 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Er hatte dunkle Haare, trug eine Jeans, einen dunklen Pullover sowie weiße Turnschuhe. Hinweise zu den Männern nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

