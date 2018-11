POL-GM: 181118-1232: Einbruch in Apotheke

Marienheide (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17. November) haben Unbekannte eine Apotheke auf der Hauptstraße aufgebrochen und dort zwei Kasseneinsätze aus der Verkaufstheke herausgerissen. Ein Passant hatte gegen 06.30 Uhr am Samstagmorgen einen der Kasseneinsätze auf dem Gehweg vor der Apotheke gefunden und daraufhin die aufgebrochene Eingangstür entdeckt. Mit dem zweiten Kasseneinsatz konnten die Täter unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

