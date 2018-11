POL-GM: 141118-1218: Zwei BMW aufgebrochen

Lindlar (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12./13. November) haben Unbekannte in Lindlar zwei BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut. Die Autos waren zwischen 20.00 und 07.00 Uhr jeweils an Einfamilienhäusern im Lessingweg und im Rotkehlchenweg geparkt. In die Fahrzeuge gelangten die Täter, nachdem sie jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Während die Diebe aus einem Fahrzeug lediglich das fest verbaute Navigationsgerät entwendeten, bauten sie aus dem zweiten Wagen zusätzlich noch das Lenkrad und die Anzeigetafel des Armaturenbretts aus. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen verständigen Sie bitte die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell