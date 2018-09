POL-GM: 120918-1002: Tatverdächtigen nach Diebstahl angetroffen

Reichshof (ots) - Nach dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Auto in Wildbergerhütte hat die Polizei in der vergangenen Nacht (12. September) den vermutlichen Dieb in Tatortnähe antreffen können. Gegen 03.00 Uhr hatten Anwohner der Hüttenstraße verdächtige Geräusche gehört. Beim der Suche nach der Ursache bemerkte eine Zeugin einen Mann, der die Gelegenheit genutzt und einen vor dem Haus geparkten, aber nicht verschlossenen PKW, nach Brauchbarem durchsucht hatte. Beim Anblick der Anwohnerin flüchtete der Mann mit einem Portemonnaie als Beute. Von einer Streifenwagenbesatzung konnte kurze Zeit später in der Nähe ein 37-Jähriger aus Reichshof angetroffen werden, auf den die Täterbeschreibung passte. In unmittelbarer Nähe zum Antreffort fanden die Polizisten auch das gestohlene Portemonnaie.

