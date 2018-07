POL-GM: 090718-792: Unfall im Einmündungsbereich

Hückeswagen (ots) - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (9.Juli) an der Einmündung Stahlschmidtsbrücke / K5 in Hückeswagen ereignet hat. Um 13:10 Uhr fuhr eine 49-jährige Wipperfürthrin mit ihrem roten VW Golf auf der K5 in Richtung Hückeswagen. An der Einmündung wollte sie nach links in die Straße "Stahlschmidtsbrücke" abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem weißen Suzuki einer 59-jährigen Wermelskirchenerin. Diese fuhr auf der K5 und wollte an der Einmündung geradeaus in Richtung "Kammerforster Höhe" fahren, als er zur Kollision kam. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

