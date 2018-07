POL-GM: 050718-783: Tresor aus Bäckerei gestohlen

Waldbröl (ots) - Einen Tresor haben Kriminelle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5.Juli) aus einer Bäckerei in Waldbröl-Hermesdorf gestohlen. Im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr am Mittwochabend und 4:45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen hebelten die Täter eine Seiteneingangstür der Bäckerei in der Hauptstraße auf. Erstmal im Objekt entwendeten sie einen Tresor samt Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

