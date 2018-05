POL-GM: 050418-537: Ortsschild in Hüngringhausen gestohlen

Bergneustadt (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Eckenhagene Straße das Ortsschild von Bergneustadt-Hüngringhausen gestohlen. Am Donnerstag (3.Mai) um 15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei den Diebstahl.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter 02261 81990.

