POL-GM: 020318-269: Zwei Geschäftseinbrüche

Bergneustadt / Gummersbach (ots) - Ohne Erfolg blieben Einbrecher in der Nacht auf den 1. März in Bergneustadt. In der Stadionstraße versuchten Unbekannte zwischen 19.00 und 8.00 Uhr die Eingangstüre eines Lebensmittelmarktes aufzuhebeln. Die Türe war zwar beschädigt, konnte aber von den Tätern nicht geöffnet werden. Zerstört haben dagegen Unbekannte in der vergangenen Nacht die Scheibe einer Apotheke in der Königstraße. Gegen 03.40 Uhr hatte ein Passant den optischen Alarm an dem Gebäude bemerkt und die Polizei verständigt. Diese stellte einen Einbruch fest, bei denen die Täter Bargeld erbeutet haben. Hinweise zu den Taten bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

