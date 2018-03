POL-GM: 020318-268: Werkzeuge bei Fahrzeugaufbrüchen erbeutet

Gummersbach (ots) - Eine Reihe von Elektrowerkzeugen haben Unbekannte beim Aufbruch dreier Firmenfahrzeuge auf einem Parkplatz in der Frauenhofstraße in Gummersbach-Windhagen erbeutet. Die Täter haben an den Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Wer in der Zeit von 19 Uhr am Donnerstag (1. März) und 6 Uhr am heutigen Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

