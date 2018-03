POL-GM: 020318-266: Bargeld bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Lindlar (ots) - Zwischen 11 und 15 Uhr haben Unbekannte am Donnerstag (1. März) ein Einfamilienhaus in Lindlar-Eichholz aufgebrochen. Bei dem in der Talstraße gelegenen Haus schlugen die Täter zunächst ein Kellerfenster ein, öffneten dieses und gelangten so in den Wohnbereich. Im Erdgeschoss entwendeten sie aus einem Portemonnaie Geld und verschwanden unerkannt. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen verständigen Sie bitte umgehend Ihre Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

