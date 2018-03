POL-GM: 020318-265: Einbrecher kamen durch die Terrassentüre

Wipperfürth (ots) - Am Donnerstagvormittag (1. März) haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wipperfürth-Hämmern eingebrochen. Zwischen 07.15 und 13.20 Uhr brachen die Einbrecher eine Terrassentüre auf und durchsuchten das Haus in der Straße Kleppersfeld. Im Kinderzimmer fanden sie eine Geldkassette und klauten das Bargeld. Bemerken Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell