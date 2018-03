POL-GM: 010318-264: PKW-Aufbruch in Allenbach

Reichshof (ots) - Gegen drei Uhr hat ein Unbekannter am Donnerstag (1. März) in der Straße Steinaggertal ein Auto aufgebrochen. Wie der mit einer Mütze, einer Steppjacke und Turnschuhen bekleidete Mann den Wagen öffnen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Bei der Durchsuchung des Wagens fielen ihm lediglich ein Schlüsselbund sowie eine Brille in die Hände. Hinweise zu der Person, die einen Rucksack mitführte, erbittet das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell