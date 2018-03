POL-GM: 010318-263: Silberner Opel Meriva geflüchtet

Morsbach (ots) - Beim Ausparken hat eine etwa 70-jährige Frau am Mittwoch (28. Februar) auf der Waldbröler Straße einen geparkten Smart beschädigt; sie kümmerte sich aber nicht um den Schaden und fuhr in Richtung Lichtenberg weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall gegen 11.40 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Nach seinen Angaben war die Frau mit einem silbernen Opel Meriva mit Gummersbacher Kennzeichen unterwegs. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

