POL-GM: 010318-262: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Waldbröl (ots) - Bei einem nächtlichen Besuch erbeuteten Einbrecher in einem Rohbau in Hermesdorf Elektrowerkzeuge. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (28. Februar) und 10 Uhr am Donnerstag brachen die Diebe in der Straße "Altengarten" ein Fenster im Erdgeschoß auf. Mit einer akkubetriebenen Stichsäge, einem Akkuschrauber und diversen Akkus als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell