POL-GM: 010318-261: Erneuter Einbruch am Wuppermarkt

Radevormwald (ots) - In einen Kiosk am Wuppermarkt haben Unbekannte zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eingebrochen. Die Einbrecher hebelten in der vergangenen Nacht (28.02./01.03) die Eingangstüre des an der Straße Vogelsmühle gelegene Kiosk auf und nahmen größere Mengen von Tabakwaren an sich. Weiterhin rissen sie diverse Pakete auf, die dort zum Versand abgegeben worden waren; ob aus den Paketen etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Der letzte Einbruch hatte zwischen dem 25. und dem 26. Februar stattgefunden.Die Polizei bittet Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

