POL-GM: 280218-258: Roter Hyundai nach Spiegelunfall geflüchtet

Reichshof (ots) - Auf der Wiehler Straße zwischen Volkenrath und Wehnrath ist am Dienstag (27. Februar) der Fahrer eines roten Hyundai nach einem Spiegelunfall weitergefahren. Etwa gegen zehn Uhr kam der Hyundai einem mit einem schwarzen VW Golf in Richtung Wehnrath fahrenden Gummersbacher entgegen. Dabei gerieten in einer Kurve die Spiegel aneinander. Der Gummersbacher wendete noch sein Fahrzeug, konnte den Hyundai aber nicht mehr einholen. Vermutlich handelt es sich um ein Modell i10 oder i20. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

