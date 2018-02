POL-GM: 270218-257: Einbrecher scheiterten an Haustüre

Lindlar (ots) - Beim Versuch eine Haustüre aufzuhebeln, scheiterten Einbrecher in Lindlar-Kappellensüng. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen (23. - 27. Februar) hatten die Täter in der Straße Lindenfeld mehrfach mit einem Hebelwerkzeug angesetzt. Die Türe des Einfamilienhauses erwies sich aber als sehr stabil, so dass die Versuche nicht von Erfolg gekrönt waren. Vermutlich hätten die Einbrecher auch dumm aus der Wäsche geguckt - das Haus steht nämlich zurzeit leer.

