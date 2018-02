POL-GM: 260218-254: 16 Gitterboxen gestohlen

Marienheide (ots) - Von einem Firmengelände im Industriegebiet Marienheide-Lockenfeld haben Unbekannte am Wochenende (24. - 26. Februar, 12.30 - 06.45 Uhr) 16 Metallgitterboxen gestohlen. Zum Abtransport dürfte ein LKW benutzt worden sein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

