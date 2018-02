POL-GM: 260218-253: Zwei Leichtverletzte auf schneeglatter Fahrbahn

Unfall auf Schneeglätte Bild-Infos Download

Radevormwald (ots) - Auf Schneeglätte hat am Morgen eine Autofahrerin auf der B 483 in Radevormwald die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen; beide Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine 58-Jährige aus Radevormwald war mit ihrem PKW von Radevormwald aus kommend in Richtung Schwelm unterwegs. In einer Rechtskurve im Bereich Wellringrade geriet sie auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Wagen einer 34-Jährigen aus Wuppertal zusammen. Der Wagen der Wuppertalerin kam hierdurch von der Fahrbahn ab und kippte im angrenzenden Böschungsbereich auf die linke Fahrzeugseite. Die Feuerwehr befreite die 34-Jährige dort aus ihrer misslichen Lage. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell