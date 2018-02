POL-GM: 260218-251: Kiosk aufgebrochen

Radevormwald (ots) - Ein Kiosk am Wuppermarkt in Vogelsmühle ist zwischen 13.00 Uhr am Sonntag (25. Februar) und 07.40 Uhr am heutigen Morgen von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und nahmen diverse Tabakwaren mit. In dem Kiosk ist auch eine Paketstation untergebracht - nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe auch mehrere Paketsendungen entwendet. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

