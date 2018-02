POL-GM: 260218-250: Einbruch in Schule

Lindlar (ots) - Am vergangenen Wochenende (23. - 26. Februar) haben Unbekannte in das Schulzentrum am Wilhelm-Breidenbach-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten im Bereich des Sekretariats ein Fenster auf und gelangten so in mehrere angrenzende Räume. Ob die Täter bei der Durchsuchung von Räumen und Schränken etwas erbeutet haben, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

