POL-GM: 250218-249: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß in Gummersbach-Dümmlinghausen

Gummersbach (ots) - Am 25.02.2018 gegen 17:25 befuhr ein 34-jähriger Gummersbacher die Hagener Straße in Dümmlinghausen mit seinem Auto in Fahrtrichtung Derschlag. Dort fuhr er aus ungeklärter Ursache auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei die vorhandene Beschilderung. Ebenso entstand an Seinem Wagen Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 34-jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Dem Mann wurde deshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zudem nicht versichert war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

