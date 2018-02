POL-GM: 250218-248: Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert

Waldbröl (ots) - Zwischen 14.50 und 19.50 Uhr versuchten Unbekannte am Samstag (24. Februar) in ein Einfamilienhaus in Waldbröl-Baumen einzusteigen. Sie scheiterten aber bereits an den heruntergelassenen Rollläden. Diese beschädigten sie zwar, konnten sie aber nicht weit genug hochschieben, um durch den entstandenen Spalt in das Haus zu gelangen. Bemerken Sie in ihrem Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über die kostenfreie Notrufnummer 110.

