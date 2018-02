POL-GM: 250218-247: Einbruch in Gaststätte

Wiehl (ots) - Eine Gaststätte an der Drabenderhöher Straße haben Einbrecher am frühen Sonntagmorgen (25. Februar) einen Besuch abgestattet. Eine Zeugin hatte gegen 01.45 Uhr zwei verdächtige Personen im Garten hinter der Gaststätte bemerkt und die Polizei verständigt. Es stellte sich heraus, dass die Unbekannten sich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu der Gaststätte verschafft und dort einen Spielautomaten aufgebrochen hatten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell