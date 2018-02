POL-GM: 250218-246: An zwei Apotheken die Scheiben eingeschlagen

Gummersbach (ots) - Gleich an zwei Apotheken haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (25. Februar) Scheiben eingeschlagen - gestohlen wurde in beiden Fällen nichts. Der erste Fall ereignete sich gegen 02.00 Uhr auf der Marie-Juchacz-Straße. Die Täter schlugen hier ein Loch in eine Eingangstür. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus, der sie offenbar von einer weiteren Tatausführung abhielt und vertrieb. Gegen 04.20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke an der Dieringhauser Straße gemeldet. Hier hatten Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen, so dass sie das Fenster öffnen konnten. Nach ersten Erkenntnissen ist aber auch hier nichts gestohlen worden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

