POL-GM: 240218-245: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Bergneustadt (ots) - Ein gelbes E-Bike der Marke Haibike haben Ungekannte in der Nacht zu Samstag (23./24. Februar) aus einem Schuppen in der "Breite Straße" auf dem Hackenberg gestohlen. Die Täter brachen den Schuppen als auch ein Fahrradschloss auf. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

