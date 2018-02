POL-GM: 240218-243: Einbrecher kamen am Nachmittag

Wiehl (ots) - Eine halbstündige Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher am Freitagnachmittag (23. Februar) in Oberbantenberg. Zwischen 15.00 und 15.30 Uhr hebelten sie die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße auf und durchsuchten es. Ob sie etwas gestohlen haben, war bei der Anzeigenerstattung noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der kostenfreien Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell