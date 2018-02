POL-GM: 240218-242: Hauswand beschädigt und geflüchtet

Bergneustadt (ots) - Vermutlich ein rangierender LKW hat am Freitag (23. Februar) die Hauswand eines Handwerkbetriebes in der Straße "Am Schlöten" beschädigt. In der Zeit von 08.40 und 12.40 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Hauswand des Betriebes und beschädigte die Fassade bis zu einer Höhe von über zwei Metern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

