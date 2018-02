POL-GM: 240218-241: Zweiter Unfall bei Ampelausfall

Radevormwald (ots) - Nachdem sich bereits am Morgen gegen 09.50 Uhr an der Kreuzung Kaiserstraße / B 229 / Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet hat (siehe Meldung 240218-240), krachte es dreieinhalb Stunden später erneut an gleicher Stelle. Die Ampel, welche im Normalfall dort den Verkehr regelt, war zu dieser Zeit außer Betrieb, so dass die angebrachten Verkehrsschilder die Vorfahrt regeln. Ein 56-Jähriger aus Radevormwald wollte von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aus kommend die B229 überqueren. Nachdem er zunächst an der Kreuzung angehalten hatte, setzte er seine Fahrt fort, obwohl sich aus Richtung Remscheid eine 37-jährige Betzdorferin mit ihrem Auto näherte. Die Betzdorferin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Beide Beteiligte erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen; die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

