POL-GM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und zwei total beschädigten PKW

240218-240: Radevormwald (ots) - Am Morgen des 24.02.2018, gegen 09:50 Uhr kam es in Radevormwald, auf der Kreuzung Westfalenstraße und Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrer der PKW leicht verletzt wurden. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Radevormwald befuhr die Kaiserstraße in Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Im Kreuzungsbereich stieß er ungebremst mit dem kreuzenden PKW eines 48-jährigen Mannes, ebenfalls aus Radevormwald zusammen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Ampelanlage der Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls ausgefallen war. Für diesen Fall gilt jedoch die jeweilige angebrachte Beschilderung zur Vorfahrtregelung. Dies muss jedoch im Zuge der Ermittlungen aufgeklärt werden.

Bei dem Vorfall wurden beide Fahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Schaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

