POL-GM: 230218-239: Zwei Autos aufgebrochen

Wiehl (ots) - Aus zwei Autos haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (22./23. Februar) Fahrzeugteile ausgebaut. Bei einem Fahrzeug im Höhenweg in Bielstein schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und bauten im Anschluss das Lenkrad aus. Ein weiteres Auto nahmen Diebe auf der Feldstraße in Oberbantenberg ins Visier. Hier demontierten sie aus einem BMW ein festeingebautes Navgationssystem. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

