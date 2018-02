POL-GM: 230218-238: Sachbeschädigung an Friedhof und Kirche

Radevormwald (ots) - Zwei Sachbeschädigungen in der Radevormwalder Innenstadt hat die Polizei gestern aufgenommen. Auf dem evangelischen Friedhof an der Kaiserstraße haben Randalierer in der Zeit vom 12. bis zum 19. Februar zwei Acrylglasbehälter mit Informationsblättern gewaltsam abgerissen und zerstört. In der Oststraße warfen Unbekannte an einer Kirche zwischen Montag und Donnerstagnachmittag (19. - 22. Februar) zwei Scheiben ein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 891990.

