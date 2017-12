POL-GM: Hoher Bargeldbetrag gefunden!

Gummersbach (ots) - Am heutigen Samstagnachmittag meldeten sich zwei ehrliche Finder bei der Polizeiwache in Gummersbach. Sie gaben bei dem diensthabenden Beamten eine Plastiktüte mit der Aufschrift 'Saturn' in amtliche Verwahrung in der sich eine Geldbörse mit einem Bargeldbetrag in Höhe von 2142,- Euro befand. Die beiden Männer hatten die Plastiktüte kurz zuvor in Gummersbach- Windhagen auf der Fahrbahn der Hückeswagener Straße gefunden. Als eine Nachfrage in der angrenzenden Anwohnerschaft negativ verlief, brachten sie schließlich die Plastiktüte samt Inhalt zur Polizei. Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer des Geldes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 - 8199 0 entgegen.

