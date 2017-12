POL-GM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer verletzten Person in Hückeswagen, Peterstraße

Hückeswagen (ots) - Am 23.12.2017 gegen 01:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Hückeswagener die Peterstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schallschutzwand. Beim Anprall zog sich der 28-jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle

Telefon: (+49)02261/8199-625

Fax: 02261/8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/oberbergischer-kreis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell