POL-GM: Einbruch in den Abendstunden

Waldbröl (ots) - In der Brölstraße haben Unbekannte am Donnerstagabend (21. Dezember) in ein Einfamilienhaus eingebrochen; sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Ins Haus gelangten die Täter zwischen 18.00 und 21.30 Uhr, in dem sie eine rückwärtig gelegene Terrassentüre aufhebelten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Sollten Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten, verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell