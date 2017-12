POL-GM: Unfallbeteiligte flüchtig

Wipperfürth (ots) - Nach der Kollision von Außenspiegeln haben sich am Donnerstag (21. Dezember) zwei Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt. In Vordermühle gerieten gegen 14.00 Uhr auf der L 302 die Spiegel zweier LKW aneinander. Neben den LKW kam dabei auch ein in Richtung Frielingsdorf fahrender PKW zu Schaden, dem Trümmerteile des vorausfahrenden LKW auf die Motorhaube fielen. Der in Richtung Wipperfürth fahrende LKW setzte seine Fahrt fort. Es soll sich dabei vermutlich um einen Tanklaster in den Farben Grün und Weiß gehandelt haben. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein Opel Corsa die Straße von Großhöhfeld in Richtung Wipperfürth-Zentrum. Etwa 200 Meter vor der Einmündung mit der Kreisstraße 5 kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen. Obwohl sich die Fahrzeuge seitlich berührten, fuhr der Unfallgegner in Richtung Radevormwald weiter. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

