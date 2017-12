POL-GM: Blauoranges Mofa gestohlen

Morsbach (ots) - Aus einem Holzunterstand an der Straße "Bitze" haben Unbekannte am Donnerstag (21. Dezember) ein blauoranges Mofa der Marke Keeway gestohlen. An dem Fahrzeug war das schwarze Versicherungskennzeichen 403 LBI angebracht. Hinweise zu dem Mofa, das in der Zeit zwischen 05.30 und 14.45 Uhr abhanden gekommen ist, erbittet das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

