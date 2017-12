POL-GM: Geld aus Einkaufstasche bei Trickdiebstahl erbeutet

Bergneustadt (ots) - Auf einem Parkplatz an der Bahnstraße fiel am Donnerstag (21. Dezember) eine 73-Jährige aus Bergneustadt zwei Trickdiebinnen zum Opfer. Die Frau hatte sich gegen 12.40 Uhr gerade in ihr Auto gesetzt, als eine etwa 30- bis 40-jährige Frau die Fahrertür öffnete und ihr eine Art Spendenaufruf vor die Nase hielt. Mit Gesten bat die offenbar nicht deutsch sprechende Frau um eine Spende. Nachdem die 73-Jährige der Bitte nachgekommen war, forderte die Frau noch eine Unterschrift auf einer Liste, bevor eine zweite Frau an die Seniorin herantrat und sie angeblich aus Dankbarkeit mehrfach küsste. Die wahre Motivation der beiden Frauen erkannte die 73-Jährige kurze Zeit später, als sie Geld aus ihrer Einkaufstasche holen wollte und ins Leere griff. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde sich unüblich distanzlos verhalten. Trickdiebe arbeiten gerne mit derartigen Ablenkungen, um unbemerkt Wertsachen zu stehlen. Um Hinweise zu den Frauen bittet die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

