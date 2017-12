POL-GM: Zigaretten und Geld bei Einbruch in Kiosk erbeutet

Radevormwald (ots) - Am Donnerstagabend (21. Dezember) haben Unbekannte in einen Kiosk an der Kaiserstraße eingebrochen. Zeugen hatten gegen 22.55 Uhr das Klirren einer Scheibe gehört und die Polizei alarmiert. Sie konnten beobachten, dass zwei maskierte Personen mit einem großen Beutel aus dem nahe des Marktplatzes gelegenen Kiosk auf die Kaiserstraße traten und in Richtung Grabenstraße davonliefen. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem dunklen Ford Fiesta, da dieser kurz darauf von der Grabenstraße aus in die Kaiserstraße abbog. Beide Personen waren von schlanker Statur und trugen dunkle Jogginghosen. Die Polizei geht derzeit allerdings von drei Tätern aus. Ein weiterer Zeuge bemerkte in unmittelbarer Nähe einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und ca. 160 - 170 cm großen Mann, der dem Anschein nach "Schmiere stand". Der Mann hatte eine südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell