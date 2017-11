POL-GM: Schaufensterscheibe von Juwelier eingeschlagen

Bergneustadt (ots) - Durch lautes Klirren einer Glasscheibe wurden Anwohner der Kölner Straße in der Nacht zu Freitag (17. November) aufgeschreckt. Etwa gegen 02.35 Uhr hatte ein Einbrecher die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes eingeschlagen und in die Auslage gegriffen. Als die Zeugen aus dem Fenster schauten, sahen sie einen großen und schlank gebauten Mann in Richtung Derschlag weglaufen. Angaben zur Beute waren bei der Anzeigenaufnahme noch nicht möglich; in dem Schaufenster waren aber keine hochpreisigen Artikel ausgestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell