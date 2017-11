POL-GM: Einbrecher blieben erfolglos

Gummersbach (ots) - In Dieringhausen haben Kriminelle am Donnerstag (16.11.) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße einzubrechen. Zur Tageszeit zwischen 7:30 Uhr und 16:45 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zugang ins Haus. In der dritten Etage versuchten sie eine Wohnungstür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell