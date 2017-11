POL-GM: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Engelskirchen (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (16.11.) versucht, eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Märkische Straße aufzuhebeln. Zur Tageszeit zwischen 8:15 Uhr und 17 Uhr hebelten die Täter mehrfach an der Eingangstür, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen. Ohne in die Wohnung einzudringen, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

