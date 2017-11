POL-GM: Der Winter naht - Autoreifen gestohlen

Gummersbach (ots) - Zwei Komplettsätze Autoreifen haben Diebe gestohlen, die in den letzten Tagen in eine Autowerkstatt in der Kölner Straße in Derschlag eingebrochen sind. Im Zeitraum zwischen Samstag (11.11.) 13:30 Uhr und Donnerstag (16.11.) 17:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster einer Werkstatthalle auf. Erstmal im Objekt öffneten sie gewaltsam mehrere Schubladen und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie zwei Sätze Kompletträder, die durch die Notausgangstür an der Gebäuderückseite abtransportiert wurden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

