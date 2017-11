POL-GM: Vier Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Waldbröl / Nümbrecht (ots) - Vier Zigarettenautomaten haben Unbekannt in der Nacht zu Donnerstag (16. November) in Waldbröl und Nümbrecht aufgebrochen. In Waldbröl waren Automaten an der Nümbrechter Straße, der Gartenstraße und der Hauptstraße betroffen. In Nümbrecht war ein Automat in der Rauthstraße Ziel der Täter. Hier hörte ein Anwohner gegen 22.30 Uhr am Mittwochabend knackende Geräusche, die eventuell mit dem Automatenaufbruch im Zusammenhang stehen.

In allen Fällen ging es den Tätern nicht um die Zigaretten, sondern sie versuchten gezielt den Bereich der Geldzufuhr zu knacken. Ob sie hierbei Erfolg hatten, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahmen noch nicht geklärt werden.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell